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Ирина Кривко: «Гонку в актив занести можно, но я приходила бороться за медали, а в итоге проиграла снова»
12.01.2020 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская биатлонистка
«На первой стрельбе ветер был как на пристрелке, на второй мне по дистанции подсказали, я сделала поправку, на третьей меня прикрыли с двух сторон спортсменки, а на четвертой уже я прикрыла Кайсу, а меня было прикрыть некем. А ветер был ужасным.
Сегодня чувствовала себя лучше, старалась не гнаться за Кайсой, но и не отставать. Трасса нормально подготовлена, только что попадаются камни. Конечно, гонку в актив занести можно, но я приходила бороться за медали, а в итоге проиграла снова», – сказала
Напомним, долгое время Кривко шла на втором месте, однако допустила четыре промаха на последнем огневом рубеже.
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Ирина Кривко: «Гонку в актив занести можно, но я приходила бороться за медали, а в итоге проиграла снова»
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала свое выступление в масс-старте (7-е место).
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