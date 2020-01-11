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Ирина Кривко: «Гонку в актив занести можно, но я приходила бороться за медали, а в итоге проиграла снова»

12.01.2020 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала свое выступление в масс-старте (7-е место).

«На первой стрельбе ветер был как на пристрелке, на второй мне по дистанции подсказали, я сделала поправку, на третьей меня прикрыли с двух сторон спортсменки, а на четвертой уже я прикрыла Кайсу, а меня было прикрыть некем. А ветер был ужасным.

Сегодня чувствовала себя лучше, старалась не гнаться за Кайсой, но и не отставать. Трасса нормально подготовлена, только что попадаются камни. Конечно, гонку в актив занести можно, но я приходила бороться за медали, а в итоге проиграла снова», – сказала Кривко.

Напомним, долгое время Кривко шла на втором месте, однако допустила четыре промаха на последнем огневом рубеже.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала свое выступление в масс-старте (7-е место).
 
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