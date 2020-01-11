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«Динамо» Минск – «Спартак». Перед матчем под своды «Минск-Арены» была поднята джерси Цыплакова

12.01.2020 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

12 января в рамках КХЛ играют минское «Динамо» и «Спартак» (0:4, 2-й период).

Перед игрой состоялась торжественная церемония поднятия джерси Владимира Цыплакова. На льду присутствовали брат Владимира Александр и близкий друг легендарного хоккеиста Олег Антоненко.

В минском «Динамо» Цыплаков провел пять лет с 1987 по 1992 года, после чего отправился в Северную Америку. На его счету 331 матч в НХЛ, в которых он набрал 170 очков (69+101). После окончания карьеры игрока Цыплаков работал в клубах КХЛ в качестве тренера, в том числе в минском «Динамо» (2008, 2009-2011).

Напомним, на «Минск-Арене» уже висят джерси экс-тренеров «Динамо» Виталия Стаина и Владимира Крикунова, а также бывших игроков команды Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и Руслана Салея.

«Динамо» Минск – «Спартак». Перед матчем под своды «Минск-Арены» была поднята джерси Цыплакова

«Динамо» Минск – «Спартак». Перед матчем под своды «Минск-Арены» была поднята джерси Цыплакова

 
Теги: Минск
 
 
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12 января в рамках КХЛ играют минское «Динамо» и «Спартак» (0:4, 2-й период).
 
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