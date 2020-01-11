«Динамо» Минск – «Спартак». Перед матчем под своды «Минск-Арены» была поднята джерси Цыплакова

Источник материала: Tribuna.com

12 января в рамках КХЛ играют минское и «Спартак» (0:4, 2-й период).

Перед игрой состоялась торжественная церемония поднятия джерси Владимира Цыплакова. На льду присутствовали брат Владимира Александр и близкий друг легендарного хоккеиста Олег Антоненко.

В минском «Динамо» Цыплаков провел пять лет с 1987 по 1992 года, после чего отправился в Северную Америку. На его счету 331 матч в , в которых он набрал 170 очков (69+101). После окончания карьеры игрока Цыплаков работал в клубах в качестве тренера, в том числе в минском «Динамо» (2008, 2009-2011).

Напомним, на «Минск-Арене» уже висят джерси экс-тренеров «Динамо» Виталия Стаина и Владимира Крикунова, а также бывших игроков команды Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и .







