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«Динамо» Минск – «Спартак». Перед матчем под своды «Минск-Арены» была поднята джерси Цыплакова
12.01.2020 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
12 января в рамках КХЛ играют минское
Перед игрой состоялась торжественная церемония поднятия джерси Владимира Цыплакова. На льду присутствовали брат Владимира Александр и близкий друг легендарного хоккеиста Олег Антоненко.
В минском «Динамо» Цыплаков провел пять лет с 1987 по 1992 года, после чего отправился в Северную Америку. На его счету 331 матч в
Напомним, на «Минск-Арене» уже висят джерси экс-тренеров «Динамо» Виталия Стаина и Владимира Крикунова, а также бывших игроков команды Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и
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12 января в рамках КХЛ играют минское «Динамо» и «Спартак» (0:4, 2-й период).
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