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Козлов о Стрельцове: «Когда человек приходит на тренировки и рассказывает, как играть… Если бы он еще говорил что-то толковое, но он нес такой бред!»
14.01.2020 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новобранец минского
– Почему ты решил уйти в
– Окончательно понял, что в руководстве
– Почему?
– Когда человек, который не является главным тренером, приходит на тренировки и рассказывает, как играть… Если бы он еще говорил что-то толковое, но он нес такой бред! Например, идет тренировка, он дает свисток, выходит в середину поля и начинает: «Что ты делаешь? Куда ты побежал? Вратарь, становись в ворота, будет отрабатывать скидку каблуком и удары». Как-то во время «квадрата» он остановил меня: «Почему ты так играешь?» Я объяснил, что это базовые тактически действия. Он начал рассказывать, что так делать неправильно. Я же отстаивал свою точку зрения. В итоге Стрельцов усадил меня лавку. Наверное, туров семь я не играл, но потом Валерий Иванович чуть остыл и снова начал меня выпускать. Правда, периодически мы все равно «закусывались». Просто если я вижу несправедливость или некомпетентность, то просто не могу молчать.
– Это единственный тренер, с которым ты так рубился?
– Да, хотя я не могу назвать его тренером, потому что не знаю, как он тренировал раньше. Но, на мой взгляд, этот человек с точки зрения тренерской работы совсем некомпетентен, – сказал Козлов.
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Козлов о Стрельцове: «Когда человек приходит на тренировки и рассказывает, как играть… Если бы он еще говорил что-то толковое, но он нес такой бред!»
Новобранец минского «Динамо» Михаил Козлов поделился мнением о работе с Валерием Стрельцовым в Могилеве.
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