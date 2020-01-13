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Козлов о  Стрельцове: «Когда человек приходит на тренировки и рассказывает, как играть… Если бы он еще говорил что-то толковое, но он нес такой бред!»

14.01.2020 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новобранец минского «Динамо» Михаил Козлов поделился мнением о работе с Валерием Стрельцовым в Могилеве.

– Почему ты решил уйти в «Витебск» после того, как «Днепр» в 2015-м проиграл «северянам» «стыки» за право играть в «вышке»?

– Окончательно понял, что в руководстве «Днепра» творится какая-то ерунда. Плюс методы Валерия Ивановича… Мне не хотелось с ним работать. 

– Почему?

– Когда человек, который не является главным тренером, приходит на тренировки и рассказывает, как играть… Если бы он еще говорил что-то толковое, но он нес такой бред! Например, идет тренировка, он дает свисток, выходит в середину поля и начинает: «Что ты делаешь? Куда ты побежал? Вратарь, становись в ворота, будет отрабатывать скидку каблуком и удары». Как-то во время «квадрата» он остановил меня: «Почему ты так играешь?» Я объяснил, что это базовые тактически действия. Он начал рассказывать, что так делать неправильно. Я же отстаивал свою точку зрения. В итоге Стрельцов усадил меня лавку. Наверное, туров семь я не играл, но потом Валерий Иванович чуть остыл и снова начал меня выпускать. Правда, периодически мы все равно «закусывались». Просто если я вижу несправедливость или некомпетентность, то просто не могу молчать. 

– Это единственный тренер, с которым ты так рубился?

– Да, хотя я не могу назвать его тренером, потому что не знаю, как он тренировал раньше. Но, на мой взгляд, этот человек с точки зрения тренерской работы совсем некомпетентен, – сказал Козлов.

По последней информации Валерий Стрельцов не имеет отношения к футбольному клубу и работает инструктором по спорту на заводе «Можжелит».

Капов о том, что Стрельцов руководил командой у бровки: «Валерий Иванович – наш мэтр. Сегодня он решил помочь»

Калачев про Стрельцова: «Все в Могилеве знают о его влиянии и деятельности, но почему-то молчат. Хотя сколько уже можно молчать»

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новобранец минского «Динамо» Михаил Козлов поделился мнением о работе с Валерием Стрельцовым в Могилеве.
 
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