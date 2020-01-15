Рупольдинг. Спринт. Сола и Елена Кручинкина показали лучший результат в карьере

Источник материала: Tribuna.com

15 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону. прошел женский спринт.

Белорусская биатлонистка заняла четвертое место, показав свой лучший результат в карьере. Ранее ее самым большим достижением было 30-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (30-е место) сезона 2019/2020.

Также свой лучший результат в карьере показала , которая финишировала 16-й.

Отметим, что победу одержала из Норвегии.