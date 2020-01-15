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Рупольдинг. Спринт. Сола и Елена Кручинкина показали лучший результат в карьере

15.01.2020 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

15 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону. прошел женский спринт.

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла четвертое место, показав свой лучший результат в карьере. Ранее ее самым большим достижением было 30-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (30-е место) сезона 2019/2020.

Также свой лучший результат в карьере показала Елена Кручинкина, которая финишировала 16-й. 

Отметим, что победу одержала Тириль Экхофф из Норвегии.

 
 
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15 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону.
 
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