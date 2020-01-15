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Рупольдинг. Спринт. Сола и Елена Кручинкина показали лучший результат в карьере
15.01.2020 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
15 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону. прошел женский спринт.
Белорусская биатлонистка
Также свой лучший результат в карьере показала
Отметим, что победу одержала
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15 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону.
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