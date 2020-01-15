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Ирина Кручинкина в спринте пробежала лишний штрафной круг
15.01.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Биатлонистка
Спортсменка допустила два промаха, но пробежала лишний штрафной круг, преодолев вместо 300 дополнительных метров дистанции 450.
Об ошибке одной из сестер Кручинкиных своевременно никто не сообщил.
Отметим, что
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Биатлонистка Ирина Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси, заняла 83-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
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