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Ирина Кручинкина в спринте пробежала лишний штрафной круг

15.01.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Биатлонистка Ирина Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси, заняла 83-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Спортсменка допустила два промаха, но пробежала лишний штрафной круг, преодолев вместо 300 дополнительных метров дистанции 450.

Об ошибке одной из сестер Кручинкиных своевременно никто не сообщил.

Отметим, что Елена Кручинкина заняла 16-е место, показав лучший результат в карьере.

 
 
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Биатлонистка Ирина Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси, заняла 83-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
 
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