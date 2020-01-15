Громыко и Ковалев официально стали игроками тульского «Арсенала»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко официально перешли в тульский «Арсенал».

Ковалев будет выступать под 15-м номером. С 26-летним хавбеком контракт заключен на 2,5 года. В прошлом году Ковалев играл за , где в 27 матчах забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.

22-летний Громыко будет играть под №18 номером. Контракт с футболистом заключен на 3,5 года. Ранее хавбек выступал за «Шахтер», в составе которого провел 10 матчей и 4 раза сумел отличиться.





Фото: Официальная группа «Арсенала» «Вконтакте»