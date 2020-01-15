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Громыко и Ковалев официально стали игроками тульского «Арсенала»
15.01.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусские полузащитники Юрий Ковалев и
22-летний Громыко будет играть под №18 номером. Контракт с футболистом заключен на 3,5 года. Ранее хавбек выступал за «Шахтер», в составе которого провел 10 матчей и 4 раза сумел отличиться.
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Белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко официально перешли в тульский «Арсенал».
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