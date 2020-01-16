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Владислав Кулеш: «Обыграть сборную Германии вполне реально. На это намекнула сборная Латвии, которая проиграла всего один мяч»

16.01.2020 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Левый полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш рассказал о подготовке к матчу против Германии.

«Я и Артем Королек играем в одном клубе с вратарем сборной Германии Андреасом Вольффом. Это больше плюс для него — голкипер ведь готовится к матчу, работая с видео. Он действует по ситуации и не стоит на месте. Но мы хорошо готовы и постараемся его удивить.

Обыграть сборную Германии вполне реально. На это намекнула сборная Латвии, которая проиграла всего один мяч. И на турнирах перед Евро немцы играли товарищеские матчи. Смотрел эти игры и понимал, что это не та сборная Германии, которая становилась чемпионом Европы. Не могу сказать, что мы их обыграем на сто процентов, но бороться будем. Постараемся победить», – цитирует Кулеша «Прессбол» со ссылкой на Parimatch.

 
 
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Левый полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш рассказал о подготовке к матчу против Германии.
 
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