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НБА. «Милуоки» принимает «Бостон», «Новый Орлеан» – «Юта» и другие матчи

16.01.2020 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. 

«Милуоки» Адетокумбо принимают на своей арене «Бостон», «Новый Орлеан» попробует прервать победную серию «Юты».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Финикс
Дата проведения
17 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Бостон
Дата проведения
17 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Юта
Дата проведения
17 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
17 января, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Орландо
Дата проведения
17 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
 
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