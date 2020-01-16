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НБА. «Милуоки» принимает «Бостон», «Новый Орлеан» – «Юта» и другие матчи
16.01.2020 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Милуоки» Адетокумбо принимают на своей арене
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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