Алексей Хобленко: «Не считаю Украину слабее Беларуси. Она будет развиваться при новом президенте»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Днепра-1» Алексей Хобленко рассказал, почему решился на переход в украинский клуб из брестского «Динамо».

«Переход в -1» — это шаг вперед. Команда стремится выигрывать в каждом матче и попасть в зону еврокубков. Здесь очень хорошая база и очень сильный главный тренер. Все в моих руках.

У меня нет такого, что я боюсь выйти из зоны комфорта. Я спокойно могу играть за границей, для меня это не будет проблемой, я не буду скучать по дому. Просто поступило хорошее предложение и позвонил главный тренер. Я знаю команду «Днепр», сейчас , мне здесь все нравится. Здесь можно только прогрессировать.

Украина — очень сильная страна в футбольном плане, она будет развиваться при нашем новом президенте и в плане политики. Здесь есть будущее. Не считаю Украину слабее Беларуси. Здесь все будущее, для меня — так точно», — сказал Хобленко.