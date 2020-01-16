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Алексей Хобленко: «Не считаю Украину слабее Беларуси. Она будет развиваться при новом президенте»
16.01.2020 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок «Днепра-1»
«Переход в
У меня нет такого, что я боюсь выйти из зоны комфорта. Я спокойно могу играть за границей, для меня это не будет проблемой, я не буду скучать по дому. Просто поступило хорошее предложение и позвонил главный тренер. Я знаю команду «Днепр», сейчас
Украина — очень сильная страна в футбольном плане, она будет развиваться при нашем новом президенте и в плане политики. Здесь есть будущее. Не считаю Украину слабее Беларуси. Здесь все будущее, для меня — так точно», — сказал Хобленко.
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Новичок «Днепра-1» Алексей Хобленко рассказал, почему решился на переход в украинский клуб из брестского «Динамо».
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