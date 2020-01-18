Гончаренко о трансфере Шкурина: «Многие думают, что инициатива исходила от меня или Ермаковича. Нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход нападающего .

«На протяжении нескольких сезонов было желание, чтобы в команду пришел белорус. Учитывая, сколько тренеров в нашем штабе. Но это не было самоцелью.

Многие думают, что инициатива исходила от меня или Ермаковича . Нет, это пришло из нашего клуба. Просьба оценить, так как был вариант покупки. Плюс переговорить с людьми, которые знают Шкурина. Все это удалось буквально за два дня.

Считаю, что переход Шкурина – хорошая сделка для ЦСКА. Илья настойчивый, агрессивный, открывается вперед. То, чего в некоторых матчах не хватало. Самое главное – у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Может быть, в какой-то мере какая-то пауза будет для Чалова, чтобы он успевал отдохнуть.

Надеемся, что Шкурин поможет нам. По первым тренировкам производит приятное впечатление. Голы забивает, открывается. Не вижу какой-то скромности. Играет, для того, чтобы победить», – сказал Гончаренко.