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Гончаренко о трансфере Шкурина: «Многие думают, что инициатива исходила от меня или Ермаковича. Нет»
18.01.2020 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«На протяжении нескольких сезонов было желание, чтобы в команду пришел белорус. Учитывая, сколько тренеров в нашем штабе. Но это не было самоцелью.
Многие думают, что инициатива исходила от меня или
Считаю, что переход Шкурина – хорошая сделка для ЦСКА. Илья настойчивый, агрессивный, открывается вперед. То, чего в некоторых матчах не хватало. Самое главное – у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Может быть, в какой-то мере какая-то пауза будет для Чалова, чтобы он успевал отдохнуть.
Надеемся, что Шкурин поможет нам. По первым тренировкам производит приятное впечатление. Голы забивает, открывается. Не вижу какой-то скромности. Играет, для того, чтобы победить», – сказал Гончаренко.
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Гончаренко о трансфере Шкурина: «Многие думают, что инициатива исходила от меня или Ермаковича. Нет»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход нападающего Ильи Шкурина.
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