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Гончаренко о трансфере Шкурина: «Многие думают, что инициатива исходила от меня или Ермаковича. Нет»

18.01.2020 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход нападающего Ильи Шкурина.

«На протяжении нескольких сезонов было желание, чтобы в команду пришел белорус. Учитывая, сколько тренеров в нашем штабе. Но это не было самоцелью.

Многие думают, что инициатива исходила от меня или Ермаковича. Нет, это пришло из нашего клуба. Просьба оценить, так как был вариант покупки. Плюс переговорить с людьми, которые знают Шкурина. Все это удалось буквально за два дня.

Считаю, что переход Шкурина – хорошая сделка для ЦСКА. Илья настойчивый, агрессивный, открывается вперед. То, чего в некоторых матчах не хватало. Самое главное – у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Может быть, в какой-то мере какая-то пауза будет для Чалова, чтобы он успевал отдохнуть.

Надеемся, что Шкурин поможет нам. По первым тренировкам производит приятное впечатление. Голы забивает, открывается. Не вижу какой-то скромности. Играет, для того, чтобы победить», – сказал Гончаренко.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход нападающего Ильи Шкурина.
 
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