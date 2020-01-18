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Александр Тихонов: «Я всегда с собой ношу икону Невского, а с обратной стороны портрет Лукашенко и не скрываю этого»

18.01.2020 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своей жизни в Беларуси, а также показал фото с иконой и портретом Александра Лукашенко, отвечая на вопрос о возможной интеграции России и Беларуси.

«Когда-то у меня были проблемы с Россией. Это было чистое беззаконие абсолютно. Мне пришлось 9,5 лет прожить в Европе: в Австрии, в Чехии.  В конце концов я вот уже 6 или 7 лет как переехал из Москвы сюда. И я очень доволен.  Мне часто задают вопрос: «Вот почему ты переехал? Что тебя манит в Беларуси?». Я отвечаю просто, что у меня сегодня в Беларуси и ОАЭ, и Канарские острова – все есть в Беларуси. Просто надо любить эту землю. А самое большое богатство Беларуси – это народ.  Народ, который, наверное, пострадал больше всех. Любая война начиналась отсюда туда и обратно. Все шло через Беларусь.

Вот я всегда с собой ношу икону Александра Невского. Разворачиваю обратной стороной и там у меня фотография. Я очень давно ношу фотографию Александра Григорьевича Лукашенко и не скрываю этого как бы кто это ни понимал. И молитва господня всегда со мной.

Мне сейчас часто задают вопрос, что касается интеграции Беларуси и России. Мне спрашивают за я или против. Я отвечаю, что как решит народ. Вот в России народ никто не спрашивает. Лично я оставил бы Беларусь Беларусью», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Белсат».

Интеграция Беларуси и России в картинках с клюшками. Кажется, это гениально

 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своей жизни в Беларуси, а также показал фото с иконой и портретом Александра...
 
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