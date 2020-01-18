|
Александр Тихонов: «Я всегда с собой ношу икону Невского, а с обратной стороны портрет Лукашенко и не скрываю этого»
18.01.2020 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своей жизни в Беларуси, а также показал фото с иконой и портретом
«Когда-то у меня были проблемы с Россией. Это было чистое беззаконие абсолютно. Мне пришлось 9,5 лет прожить в Европе: в Австрии, в Чехии. В конце концов я вот уже 6 или 7 лет как переехал из Москвы сюда. И я очень доволен. Мне часто задают вопрос: «Вот почему ты переехал? Что тебя манит в Беларуси?». Я отвечаю просто, что у меня сегодня в Беларуси и ОАЭ, и Канарские острова – все есть в Беларуси. Просто надо любить эту землю. А самое большое богатство Беларуси – это народ. Народ, который, наверное, пострадал больше всех. Любая война начиналась отсюда туда и обратно. Все шло через Беларусь.
Вот я всегда с собой ношу икону Александра Невского. Разворачиваю обратной стороной и там у меня фотография. Я очень давно
Мне сейчас часто задают вопрос, что касается интеграции Беларуси и России. Мне спрашивают за я или против. Я отвечаю, что как решит народ. Вот в России народ никто не спрашивает. Лично я оставил бы Беларусь Беларусью», – сказал Тихонов в эфире телеканала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Тихонов: «Я всегда с собой ношу икону Невского, а с обратной стороны портрет Лукашенко и не скрываю этого»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своей жизни в Беларуси, а также показал фото с иконой и портретом Александра...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)