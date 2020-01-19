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Гандболисты Беларуси победили чехов на чемпионате Европы

19.01.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Гандболисты Беларуси победили чехов на чемпионате Европы
Гандболисты сборной Беларуси одержали первую викторию в основном этапе чемпионата Европы.

Сегодня во втором поединке группы I в австрийской Вене белорусы в упорнейшей борьбе одолели чехов со счетом 28:25 (13:11). На протяжении почти всей встречи подопечные Юрия Шевцова были впереди, соперники догоняли, но в концовке игры белорусские гандболисты сумели довести дело до победы. Самым результативным в составе сборной Беларуси стал Никита Вайлупов, в активе которого 6 заброшенных мячей. По 5 раз ворота чехов поражали Дмитрий Никуленков, Артем Королек и Андрей Юринок.

На старте второго этапа белорусы проиграли команде Германии со счетом 23:31. Сегодня немецкие гандболисты сыграют с хорватами, а испанцы будут соперничать с австрийцами. Турнирное положение: Испания — 4 очка, Хорватия — 4, Австрия — 2, Германия — 2, Беларусь — 2, Чехия — 0.

По информации БелТА.

 
 
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> Гандболисты сборной Беларуси одержали первую викторию в основном этапе чемпионата Европы. Сегодня во втором поединке группы I в австрийской Вене белорусы в...
 
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