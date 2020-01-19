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Британское антидопинговое агентство отказалось выдавать пробы Мо Фары для расследования по делу Саласара
19.01.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Британское антидопинговое агентство (UKAD) не намерено выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в рамках расследования в отношении учеников Альберто Саласара, дисквалифицированного на 4 года.
Саласар работал в крупном тренировочном центре в Орегоне, где с 2011 по 2017 года тренировался Фара. За это время британский легкоатлет выиграл 4 золота Олимпийских игр на дистанциях 5000 и 10000 м, а также 8 наград чемпионатов мира (6-2-0).
Исполнительный директор UKAD Николь Сапстед заявила, что она заблокирует выдачу образцов для дальнейшей перепроверки, если не будет «достоверных доказательств» того, что они содержат запрещенные вещества.
В UKAD считают, что повторное исследование может привести к ухудшению образцов.
«Мы помещаем пробы в хранилище для того, чтобы можно было проводить повторные тесты, когда наука движется вперед. Каждый раз, когда мы открываем образец, мы теряем возможность поиска чего-то еще.
Поэтому, если кто-то хочет провести повторный анализ образца, он должен иметь основания на это. На мой взгляд, все пробы, хранящиеся в UKAD, являются собственностью UKAD», – отметила Сапстед.
Согласно данным расследования Американского антидопингового агентства (USADA), Саласар и врач центра хранили и распространяли запрещенное вещество, повышающее работоспособность и уровень тестостерона, а также применяли или пытались применить запрещенные методы в работе с легкоатлетами.
Сам Фара неоднократно отвергал обвинения в применении допинга, связанные с дисквалификацией Саласара.
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Британское антидопинговое агентство отказалось выдавать пробы Мо Фары для расследования по делу Саласара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) не намерено выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в...
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