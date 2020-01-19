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Британское антидопинговое агентство отказалось выдавать пробы Мо Фары для расследования по делу Саласара

19.01.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Британское антидопинговое агентство (UKAD) не намерено выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в рамках расследования в отношении учеников Альберто Саласара, дисквалифицированного на 4 года.

Саласар работал в крупном тренировочном центре в Орегоне, где с 2011 по 2017 года тренировался Фара. За это время британский легкоатлет выиграл 4 золота Олимпийских игр на дистанциях 5000 и 10000 м, а также 8 наград чемпионатов мира (6-2-0).

Исполнительный директор UKAD Николь Сапстед заявила, что она заблокирует выдачу образцов для дальнейшей перепроверки, если не будет «достоверных доказательств» того, что они содержат запрещенные вещества.

В UKAD считают, что повторное исследование может привести к ухудшению образцов.

«Мы помещаем пробы в хранилище для того, чтобы можно было проводить повторные тесты, когда наука движется вперед. Каждый раз, когда мы открываем образец, мы теряем возможность поиска чего-то еще.

Поэтому, если кто-то хочет провести повторный анализ образца, он должен иметь основания на это. На мой взгляд, все пробы, хранящиеся в UKAD, являются собственностью UKAD», – отметила Сапстед.

Согласно данным расследования Американского антидопингового агентства (USADA), Саласар и врач центра хранили и распространяли запрещенное вещество, повышающее работоспособность и уровень тестостерона, а также применяли или пытались применить запрещенные методы в работе с легкоатлетами.

Сам Фара неоднократно отвергал обвинения в применении допинга, связанные с дисквалификацией Саласара.

Бывший тренер четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары дисквалифицирован на 4 года за допинг

Мо Фара: «Ситуация с допингом касается не меня, а Альберто Саласара. Я – не Саласар»

 
 
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Британское антидопинговое агентство (UKAD) не намерено выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в...
 
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