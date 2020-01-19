ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Ковальчук: «Состав практически сформирован. Получится еще кого-то подписать или нет – не знаю»

19.01.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что состав команды на следующий сезон практически сформирован.

«Состав практически до конца сформирован, могут быть небольшие изменения. Получится еще кого-то подписать или нет — не знаю.

Уход Нехайчика и Гутора? Они сыграли большую роль в успехах команды. В прошлом сезоне, да и не только прошлом. За это мы благодарны. Но это футбольная жизнь, футболисты уходят, мы говорим спасибо и рассчитываем на других игроков», – сказал Ковальчук в программе «Итоги недели».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что состав команды на следующий сезон практически сформирован.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Татур: «БАТЭ пытался вернуть Иванича. Пока не получилось»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика