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Сергей Ковальчук: «Состав практически сформирован. Получится еще кого-то подписать или нет – не знаю»
19.01.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что состав команды на следующий сезон практически сформирован.
«Состав практически до конца сформирован, могут быть небольшие изменения. Получится еще кого-то подписать или нет — не знаю.
Уход Нехайчика и Гутора? Они сыграли большую роль в успехах команды. В прошлом сезоне, да и не только прошлом. За это мы благодарны. Но это футбольная жизнь, футболисты уходят, мы говорим спасибо и рассчитываем на других игроков», – сказал Ковальчук в программе «Итоги недели».
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Сергей Ковальчук: «Состав практически сформирован. Получится еще кого-то подписать или нет – не знаю»
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что состав команды на следующий сезон практически сформирован.
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