Сергей Ковальчук: «Состав практически сформирован. Получится еще кого-то подписать или нет – не знаю»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что состав команды на следующий сезон практически сформирован.

«Состав практически до конца сформирован, могут быть небольшие изменения. Получится еще кого-то подписать или нет — не знаю.

Уход Нехайчика и Гутора? Они сыграли большую роль в успехах команды. В прошлом сезоне, да и не только прошлом. За это мы благодарны. Но это футбольная жизнь, футболисты уходят, мы говорим спасибо и рассчитываем на других игроков», – сказал Ковальчук в программе «Итоги недели».