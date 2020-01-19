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Клопп о 2:0 с «МЮ»: «Мы были великолепны. В обычный день забили бы три в первом тайме»

19.01.2020 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это большое облегчение. Я очень доволен 85-90% игры, мы были великолепны. Мы доминировали, особенно в первом тайме. Энергия, с которой игроки выложились на поле, была невероятной.

В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме, а во втором тайме в отрезке до 65-й минуты мы должны были лучше сыграть в завершении.

Но «Манчестер Юнайтед», очевидно, качественная команда, в какой-то момент они заиграли, и нам пришлось защищаться. Были небольшие ошибки тут и там, мы не извлекли достаточного преимущества из владения, игра оставалась открытой.

А потом мы забили замечательный, замечательный гол в концовке. Действительно приятное чувство», – сказал Клопп.

 

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0).
 
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