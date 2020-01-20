ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси сохраняет шансы на олимпийскую квалификацию. Для этого нужно обыграть Австрию, но есть еще два условия

20.01.2020 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В рамках Евро-2020 сборная Беларуси проиграла Испании (28:37) и лишилась шансов на плей-офф, куда попадают по две сборные из каждой группы.

Однако сборная Беларуси сохраняет шансы на попадание в олимпийскую квалификацию. Для этого команде необходимо обыграть Австрию и занять четвертое место в группе. При некоторых раскладах оно может позволить принять участие в олимпийской квалификации.

 

В случае ничьей с Австрией Беларусь окажется ниже из-за худшей разницы заброшенных и пропущенных мячей и лишится шансов на Олимпиаду.

Для того, чтобы рассчитывать на попадание в олимпийскую квалификацию сборной Беларуси нужно:

– опередить четвертую команду из группы 2, так как специального матча за 7-е место на турнире не предусмотрено;

– чтобы чемпионами Европы не стала Испания, Хорватия или Норвегия;

– чтобы чемпионов Европы стала одна из команд группы 2, которая не имеет пропуска в олимпийскую квалификацию: Словения, Венгрия, Португалия, Исландия.

Олимпийская квалификация состоится в апреле 2020 года. От Европы в ней точно сыграют: Испания, Норвегия, Франция, Хорватия, Германия, Швеция и еще две лучшие сборные Евро-2020. Отметим, что если кто-то из упомянутой шестерки выиграет Евро, то путевка в пре-квалификацию достанется не европейской сборной, а Египту.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Евро-2020 сборная Беларуси проиграла Испании (28:37) и лишилась шансов на плей-офф, куда попадают по две сборные из каждой группы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Шевцов: «Наша защита была нестабильна во втором тайме, вратари показали очень низкий процент»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика