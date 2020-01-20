Сборная Беларуси сохраняет шансы на олимпийскую квалификацию. Для этого нужно обыграть Австрию, но есть еще два условия

Источник материала: Tribuna.com

В рамках Евро-2020 сборная Беларуси проиграла Испании (28:37) и лишилась шансов на плей-офф, куда попадают по две сборные из каждой группы.

Однако сборная Беларуси сохраняет шансы на попадание в олимпийскую квалификацию. Для этого команде необходимо обыграть Австрию и занять четвертое место в группе. При некоторых раскладах оно может позволить принять участие в олимпийской квалификации.

В случае ничьей с Австрией Беларусь окажется ниже из-за худшей разницы заброшенных и пропущенных мячей и лишится шансов на Олимпиаду.

Для того, чтобы рассчитывать на попадание в олимпийскую квалификацию сборной Беларуси нужно:

– опередить четвертую команду из группы 2, так как специального матча за 7-е место на турнире не предусмотрено;

– чтобы чемпионами Европы не стала Испания, Хорватия или Норвегия;

– чтобы чемпионов Европы стала одна из команд группы 2, которая не имеет пропуска в олимпийскую квалификацию: Словения, Венгрия, Португалия, Исландия.

Олимпийская квалификация состоится в апреле 2020 года. От Европы в ней точно сыграют: Испания, Норвегия, Франция, Хорватия, Германия, Швеция и еще две лучшие сборные Евро-2020. Отметим, что если кто-то из упомянутой шестерки выиграет Евро, то путевка в пре-квалификацию достанется не европейской сборной, а Египту.