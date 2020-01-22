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Словенский защитник Горопевшек может перейти в минское «Динамо» («БФ»)

22.01.2020 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Словенский защитник Миха Горопевшек может продолжить карьеру в минском «Динамо».

В последних трех сезонах Горопевшек играл во вторых дивизионах Польши и Украины за «Олимпию» и «Волынь». За украинский клуб провел два сезона в УПЛ – 2015/2016, 2016/2017.

Отметим, что рост 28-летнего игрока составляет 193 сантиметра.

В нынешнем сезоне в 15 матчах УПЛ отметился 4 голами и 7 голевыми передачам. Горопевшек может сыграть центрального и левого защитника, а также опорного полузащитника.

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Теги: Минск
 
 
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Словенский защитник Миха Горопевшек может продолжить карьеру в минском «Динамо».
 
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