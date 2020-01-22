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Комментатор Дмитриев о судействе в матче Беларусь – Австрия: «Это какая-то чушь несусветная. То, что они творят…»

22.01.2020 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Александр Дмитриев в матче гандбольного Евро Беларусь – Австрия (36:36) эмоционально отреагировал на спорные решения судей встречи.

«Это какая-то чушь несусветная. То, что они творят… Ничего не дают за удар по лицу Вайлупова.

Обидно, противно донельзя это все наблюдать. А наши парни все равно победители», – сказал Дмитриев в эфире «Беларусь 2».

После незасчитанного гола белорусов и финального свистка Дмитриев добавил: 

«Да, они сделали все. Спасибо этим двум чернявым ребятишкам. Они принесли сборной Австрии 7 или 8 место. Но я не хочу абсолютно Австрию поздравлять с этим местом», – сказал Дмитриев.

Беларусь эмоционально закончила гандбольное Евро: дали сравнять австрийцам на последних секундах, а победный гол не засчитали судьи

 
 
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Комментатор Александр Дмитриев в матче гандбольного Евро Беларусь – Австрия (36:36) эмоционально отреагировал на спорные решения судей встречи.
 
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