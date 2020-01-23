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Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» прошел «Рому», победив 3:1
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Источник материала:
Tribuna.com
В четвертьфиналах Кубка Италии «Наполи» принимает «Лацио», «Ювентус» играет против «Ромы».
Матчи «Милан» – «Торино» и «Интер» – «Фиорентина» пройдут на следующей неделе.
Кубок Италии
1/4 финала
- Дата проведения
-
21 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Гол:
-
1:0 –
2 Инсинье.
Наполи –
Оспина, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски, Демме, Инсинье (Фабиан Руис, 77), Лоботка (Луперто, 22), Кальехон (Элмаз, 68), Милик.
Лацио –
Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари, Пароло, Лулич (Хони Родригес, 76), Лейва, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55).
- Предупреждения:
-
Хюсай
(8), Ачерби
(14), Лейва
(25).
- Удаления:
-
Хюсай
(19), Лейва
(25).
- Дата проведения
-
22 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
26 Роналду,
2:0 –
38 Бентанкур,
3:0 –
45 Бонуччи,
3:1 –
50, автогол Буффон.
Ювентус –
Буффон, Данило (Куадрадо, 41), Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 76), Бентанкур, Дуглас Коста (Рэмзи, 67), Роналду, Игуаин.
Рома –
Лопес, Флоренци (Верету, 68), Коларов, Манчини, Смоллинг, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Бруно Перес, 76), Ундер, Клюйверт (Сантон, 46), Калинич.
- Предупреждения:
-
Кристанте
(31), Игуаин
(64), Матюиди
(80).
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В четвертьфиналах Кубка Италии «Наполи» принимает «Лацио», «Ювентус» играет против «Ромы».
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