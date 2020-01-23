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Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» прошел «Рому», победив 3:1

23.01.2020 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертьфиналах Кубка Италии «Наполи» принимает «Лацио», «Ювентус» играет против «Ромы».

Матчи «Милан» – «Торино» и «Интер» – «Фиорентина» пройдут на следующей неделе.

Кубок Италии

1/4 финала

Наполи – Лацио 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
21 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Инсинье.
НаполиОспина, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски, Демме, Инсинье (Фабиан Руис, 77), Лоботка (Луперто, 22), Кальехон (Элмаз, 68), Милик.
ЛациоСтракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари, Пароло, Лулич (Хони Родригес, 76), Лейва, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55).
Предупреждения:
Хюсай (8), Ачерби (14), Лейва (25).
Удаления:
Хюсай (19), Лейва (25).

 

Ювентус – Рома 3:1 (3:0, 0:1)
Дата проведения
22 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Роналду, 2:0 – 38 Бентанкур, 3:0 – 45 Бонуччи, 3:1 – 50, автогол Буффон.
ЮвентусБуффон, Данило (Куадрадо, 41), Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 76), Бентанкур, Дуглас Коста (Рэмзи, 67), Роналду, Игуаин.
РомаЛопес, Флоренци (Верету, 68), Коларов, Манчини, Смоллинг, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Бруно Перес, 76), Ундер, Клюйверт (Сантон, 46), Калинич.
Предупреждения:
Кристанте (31), Игуаин (64), Матюиди (80).

 

 

 
 
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В четвертьфиналах Кубка Италии «Наполи» принимает «Лацио», «Ювентус» играет против «Ромы».
 
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