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Занковец занимает четвертое место среди тренеров в истории КХЛ по реализации большинства его командами

23.01.2020 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Эдуард Занковец занимает четвертое место среди тренеров в истории лиги по реализации большинства их команд (больше 100 матчей), информирует пресс-служба лиги.

Отметим, Занковец работал с «Барысом» и «Слованом».

1. 25,23% - Илья Воробьёв

2. 23,09% - Юкка Ялонен

3. 23,01% - Эркка Вестерлунд

4. 22,91% - Эдуард Занковец

5. 21,73% - Андрей Мартемьянов

Сейчас 50-летний тренер возглавляет питерское «Динамо» (ВХЛ). Его команда сейчас занимает второе место в чемпионате. 

 
 
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Белорусский специалист Эдуард Занковец занимает четвертое место среди тренеров в истории лиги по реализации большинства их команд (больше 100 матчей), информирует...
 
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