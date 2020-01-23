|
Занковец занимает четвертое место среди тренеров в истории КХЛ по реализации большинства его командами
23.01.2020 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
Отметим, Занковец работал с
1. 25,23% - Илья Воробьёв
2. 23,09% - Юкка Ялонен
3. 23,01% - Эркка Вестерлунд
4. 22,91% -
5. 21,73% - Андрей Мартемьянов
Сейчас 50-летний тренер возглавляет питерское «Динамо» (ВХЛ). Его команда сейчас занимает второе место в чемпионате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Занковец занимает четвертое место среди тренеров в истории КХЛ по реализации большинства его командами
Белорусский специалист Эдуард Занковец занимает четвертое место среди тренеров в истории лиги по реализации большинства их команд (больше 100 матчей), информирует...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)