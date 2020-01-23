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Кубок развития (U-17). Беларусь против Бельгии

23.01.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В минском футбольном манеже продолжается Кубок развития 2020.

Кубок развития 2020 (U-17)

Группа А

Беларусь – Бельгия

23 января. 18:30

Узбекистан – Финляндия – 1:2 (0:2, 1:0)

Отметим, что юношеская сборная Беларуси играет за путевку в финал Кубка развития-2020.

Турнирное положение: Беларусь – 6 очков (2 игры), Бельгия – 6 (2), Финляндия – 3 (3), Узбекистан – 0 (0)

 
 
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В минском футбольном манеже продолжается Кубок развития 2020.
 
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