|
Кубок развития (U-17). Беларусь против Бельгии
23.01.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В минском футбольном манеже продолжается Кубок развития 2020.
Кубок развития 2020 (U-17)
Группа А
Беларусь – Бельгия
23 января. 18:30
Узбекистан – Финляндия – 1:2 (0:2, 1:0)
Отметим, что юношеская сборная Беларуси играет за путевку в финал Кубка развития-2020.
Турнирное положение: Беларусь – 6 очков (2 игры), Бельгия – 6 (2), Финляндия – 3 (3), Узбекистан – 0 (0)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском футбольном манеже продолжается Кубок развития 2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)