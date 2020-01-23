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«МЮ» не готов платить Кавани 360 тысяч фунтов в неделю, а «ПСЖ» – 20 млн евро за трансфер
23.01.2020 23:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Однако «МЮ» не готов платить парижанам 20 миллионов евро за трансфер, а также 360 тысяч фунтов в неделю футболисту в качестве зарплаты, сообщает журналист Times Sport Пол Херст.
Таким образом, английский клуб не намерен удовлетворять финансовые запросы
На Кавани претендуют «Атлетико» и «Челси». Статистику уругвайца можно изучить
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«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани.
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