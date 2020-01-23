«МЮ» не готов платить Кавани 360 тысяч фунтов в неделю, а «ПСЖ» – 20 млн евро за трансфер

Источник материала: Tribuna.com

интересуется форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани.

Однако «МЮ» не готов платить парижанам 20 миллионов евро за трансфер, а также 360 тысяч фунтов в неделю футболисту в качестве зарплаты, сообщает журналист Times Sport Пол Херст.

Таким образом, английский клуб не намерен удовлетворять финансовые запросы и самого нападающего, который хотел бы подписать контракт на 2,5 года.