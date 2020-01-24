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ФХБ: «Рассматривается вариант с заявкой команды в МХЛ в структуре «Динамо» или «Юности»
24.01.2020 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполком ФХБ обсудил альтернативные модели подготовки молодежной сборной и рекомендовал идти в
На сегодняшнем заседании также обсуждалось повышение квалификации тренерско-преподавательского состава.
Напомним, что решением Исполкома, прошедшего 17 декабря, команда U20, выступавшая в экстралиге «Б», была расформирована. Тогда же было принято решение выработать предложения по дальнейшему плану подготовки «молодежки» к чемпионату мира 2020 года.
За прошедшее время были проведены ряд рабочих встреч и совещаний, по итогам которых членам Исполкома было предложено рассмотреть две модели – основную и резервную. В качестве основной предлагается заявить белорусскую команду в Молодежную хоккейную лигу, например, в структуре «Динамо-Минск» или/и минской
Не секрет, что сейчас юные белорусы уезжают в клубы страны-соседки без компенсации и нередко меняют гражданство. Команда в МХЛ помогла бы исправить ситуацию и если не прекратить отток игроков, то во всяком случае сделать его менее массовым.
Данный вариант федерацией рассматривается как приоритетный. Единственная загвоздка – финансирование, над поиском которого сейчас ведется работа. Впрочем, затраты отнюдь не космические: по сравнению с командой U20 в экстралиге «Б» расходы возрастут всего примерно на 30-40 процентов.
Поскольку окончательное решение по белорусскому клубу в МХЛ еще не принято, Исполком предложил и альтернативный вариант – предоставить молодым игрокам больше возможностей совершенствовать свое мастерство в клубах «Париматч-Экстралиги». Какие для этого изменения необходимо внести в регламент чемпионата, решено спросить у тренерского совета», – говорится в сообщении ФХБ.
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Исполком ФХБ обсудил альтернативные модели подготовки молодежной сборной и рекомендовал идти в МХЛ.
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