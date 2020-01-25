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Australian Open. Павлюченкова обыграла Плишкову, Халеп вышла в 1/8 финала, Свитолина, Бенчич, Векич выбыли

25.01.2020 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу на Australian Open Анастасия Павлюченкова обыграла вторую ракетку Каролину Плишкову, Элина Свитолина проиграла Гарбинье Мугурусе.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Каролина Плишкова (Чехия)
7:6|7:6
Дата проведения
25 января, 03.15
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния)  Юлия Путинцева (Казахстан)
6:1|6:4
Дата проведения
25 января, 05.58
Онлайн матча

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Элина Свитолина (Украина)
6:1|6:2
Дата проведения
25 января, 11.00
Онлайн матча

Анжелик Кербер (Германия)  Камила Джорджи (Италия)
6:2|6:7|6:3
Дата проведения
25 января, 03.16
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Белинда Бенчич (Швейцария)
6:0|6:1
Дата проведения
25 января, 05.35
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша)  Донна Векич (Хорватия)
7:5|6:3
Дата проведения
25 января, 04.56
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Кэтрин "СиСи" Беллис (США)
6:1|6:7|6:0
Дата проведения
25 января, 08.01
Онлайн матча

 

Зарина Дияс (Казахстан)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
25 января, 13.00
Онлайн матча
 
 
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В субботу на Australian Open Анастасия Павлюченкова обыграла вторую ракетку Каролину Плишкову, Элина Свитолина проиграла Гарбинье Мугурусе.
 
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