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Australian Open. Павлюченкова обыграла Плишкову, Халеп вышла в 1/8 финала, Свитолина, Бенчич, Векич выбыли
25.01.2020 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу на Australian Open Анастасия Павлюченкова обыграла вторую ракетку Каролину Плишкову, Элина Свитолина проиграла Гарбинье Мугурусе.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
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Australian Open. Павлюченкова обыграла Плишкову, Халеп вышла в 1/8 финала, Свитолина, Бенчич, Векич выбыли
В субботу на Australian Open Анастасия Павлюченкова обыграла вторую ракетку Каролину Плишкову, Элина Свитолина проиграла Гарбинье Мугурусе.
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