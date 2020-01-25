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Эриксен будет получать 10 млн евро в год в «Интере». Только Роналду зарабатывает больше в Серии А

25.01.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов Серии А в случае перехода в «Интер».

По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, датчанин будет делить вторую строчку с защитником «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом (оба – по 10 миллионов евро).

Самую большую зарплату в чемпионате Италии получает форвард туринцев Криштиану Роналду – 31 млн евро.

Четвертое и пятое места также занимают игроки «Ювентуса» – Адриен Рабьо (9 млн) и Гонсало Игуаин (8,5 млн).

 
 
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов Серии А в случае перехода в «Интер».
 
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