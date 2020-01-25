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Товарищеские матчи. ЦСКА против ЛАСК, Шкурин вышел в стартовом составе

25.01.2020 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона, проводя товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

Кампоамор, Испания

ЦСКА Россия – ЛАСК Австрия – 1:0 (1:0, 2-й тайм)

ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.

Гол: 1:0 – Влашич, 16.

Белек, Турция

Рубин Россия – Слован Словакия – 2:1 (1:0)

Голы «Рубина»: 1:0 – Тарасов (41), 2:1 – Зуев (79).

«Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.

«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.

Доха, Катар

Зенит Россия – Ред Булл Зальцбург Австрия – 16:00

Ларнака, Кипр

Уфа Россия – Шленск Польша – 16:00

Белек, Турция

Крылья Советов Россия – Богемианс 1905 Чехия – 17:00

Кунду, Турция

Арсенал Россия – Корона – Польша – 17:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона, проводя товарищеские матчи.
 
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