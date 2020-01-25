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Товарищеские матчи. ЦСКА против ЛАСК, Шкурин вышел в стартовом составе
25.01.2020 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона, проводя товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
Кампоамор, Испания
ЦСКА Россия – ЛАСК Австрия – 1:0 (1:0, 2-й тайм)
ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.
Гол: 1:0 – Влашич, 16.
Белек, Турция
Рубин Россия – Слован Словакия – 2:1 (1:0)
Голы «Рубина»: 1:0 – Тарасов (41), 2:1 – Зуев (79).
«Рубин» (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.
«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.
Доха, Катар
Зенит Россия – Ред Булл Зальцбург Австрия – 16:00
Ларнака, Кипр
Уфа Россия – Шленск Польша – 16:00
Белек, Турция
Крылья Советов Россия – Богемианс 1905 Чехия – 17:00
Кунду, Турция
Арсенал Россия – Корона – Польша – 17:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона, проводя товарищеские матчи.
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