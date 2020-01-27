Глава британского института управления предложила контролировать разговоры о спорте на работе: «Женщины чувствуют себя обделенными»

Источник материала: Tribuna.com

В Великобритании хотят ограничить общение сотрудников в крупных фирмах.

Об этом заявила Энн Фрэнк, глава Chartered Management Institute, одного из крупнейших управленческих институтов Англии. Она предложила следить за корпоративными разговорами о спорте.

«Многие женщины, в частности, чувствуют себя обделенными. Они не следят за этими видами спорта, и им не нравится, когда их заставляют говорить о них или игнорируют. Я ничего не имею против любителей спорта или крикета – это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются поклонниками крикета.

Это путь к более детскому поведению. И если оно просто не будет контролироваться – это сигнал более детской культуры. Все может очень легко перерасти от разговоров и болтовни о VAR к хлопкам друг друга по спине и разговорам о своих победах в выходные», – заявила Фрэнк в эфире BBC.

Впрочем, журналистка Джеки Оутли ее не поддержала. «Ужасная идея. Если вы запретите обсуждать футбол, шутки или что-то еще, то это приведет только к тому, что люди отдалятся друг от друга, хотя они просто хотят общаться.

Слишком неправильно говорить людям, что им не нужно обсуждать спорт, потому что это не нравится девушкам или женщинам. Это гораздо более противоречиво», – отметила она.