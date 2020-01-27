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Никита Вайлупов: «Когда люди говорят, что белорусы – тухляк, мне хочется сказать им спасибо. Вы нас здорово мотивируете. И очень хочется заткнуть вам рот»
27.01.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок сборной Беларуси по гандболу Никита Вайлупов признался, что во время турнира читал комментарии на форумах.
– Признаюсь, почитывал. Скажу сразу: мы всем своим журавлиным клином ставили перед собой две задачи — победить на чемпионате Европы и пробиться в олимпийскую квалификацию. Я и сейчас не буду открещиваться от этого. Пусть кто-то покрутит пальцем у виска: мол, вы чего, реально собирались выиграть золото? Да, собирались. И каждый из ребят это подтвердит.
Наши люди привыкли, что белорусы в игровых видах никак, нигде и ничего. Ну, может, кроме женского баскетбола, где девчонки реально бились за призовые места, резонно полагая, что их уровень не ниже топов. У нас абсолютно такая же позиция.
- Но фаворитам вы проиграли все три матча...
– Что поделать, на сегодня те же хорваты, испанцы или норвежцы — это космос. Но мы должны их достать! Когда люди говорят, что белорусы — ничто, тухляк, нечего рыпаться, что Шевцова надо выгнать и так далее, мне хочется сказать им спасибо. Вы нас здорово мотивируете. И очень хочется заткнуть вам рот, – сказал Вайлупов.
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Никита Вайлупов: «Когда люди говорят, что белорусы – тухляк, мне хочется сказать им спасибо. Вы нас здорово мотивируете. И очень хочется заткнуть вам рот»
Игрок сборной Беларуси по гандболу Никита Вайлупов признался, что во время турнира читал комментарии на форумах.
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