Никита Вайлупов: «Когда люди говорят, что белорусы – тухляк, мне хочется сказать им спасибо. Вы нас здорово мотивируете. И очень хочется заткнуть вам рот»

Источник материала: Tribuna.com

Игрок сборной Беларуси по гандболу Никита Вайлупов признался, что во время турнира читал комментарии на форумах.

– Признаюсь, почитывал. Скажу сразу: мы всем своим журавлиным клином ставили перед собой две задачи — победить на чемпионате Европы и пробиться в олимпийскую квалификацию. Я и сейчас не буду открещиваться от этого. Пусть кто-то покрутит пальцем у виска: мол, вы чего, реально собирались выиграть золото? Да, собирались. И каждый из ребят это подтвердит.

Наши люди привыкли, что белорусы в игровых видах никак, нигде и ничего. Ну, может, кроме женского баскетбола, где девчонки реально бились за призовые места, резонно полагая, что их уровень не ниже топов. У нас абсолютно такая же позиция.

- Но фаворитам вы проиграли все три матча...

– Что поделать, на сегодня те же хорваты, испанцы или норвежцы — это космос. Но мы должны их достать! Когда люди говорят, что белорусы — ничто, тухляк, нечего рыпаться, что Шевцова надо выгнать и так далее, мне хочется сказать им спасибо. Вы нас здорово мотивируете. И очень хочется заткнуть вам рот, – сказал Вайлупов.