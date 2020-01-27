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Минское «Динамо» утратит шансы на плей-офф, если потеряет очки в матче со СКА
27.01.2020 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» может утратить математические шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина уже 28 января.
«Зубры» точно останутся вне восьмерки на Западе, если потеряют очки в выездном матче с питерским СКА. Минчане уступают «Торпедо», который располагается на восьмом месте, 22 очка, при этом впереди у «Динамо» 11 встреч.
Матч СКА — «Динамо» Минск пройдет 28 января. Начало — в 19.30.
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Минское «Динамо» может утратить математические шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина уже 28 января.
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