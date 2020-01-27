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НБА. «Оклахома» против «Далласа», «Юта» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Оклахома» примет «Даллас», «Юта» дома сыграет с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
28 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Джексон (16),
Драммонд (15 + 8 подборов),
Михайлюк (13),
Макер (9),
Думбуя (8) старт;
Гэллоуэй (11),
М-ф Моррис (9),
Браун (8 + 6 передач),
Вуд (8),
Кинг (3).
- Кливленд
-
Секстон (23 + 5 потерь),
Лав (20 + 7 подборов),
Томпсон (17 + 11 подборов),
Осман (7),
Гарлэнд (6) старт;
Маккинни (15),
Нэнс (10),
Портер (9),
Экзам (4),
Хенсон (4),
Уэйд (0),
Кук (0).
- Дата проведения
-
28 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Робинсон (21),
Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач),
Батлер (19 + 7 передач),
Хирро (13),
Ленард (5 + 8 подборов) старт;
Драгич (14),
Джонс (8),
Олиник (8),
Уэйтерс (3),
Джонсон (2),
Винсент (0),
Силва (0).
- Орландо
-
Гордон (13 + 7 подборов),
Вучевич (13 + 12 подборов),
Фульц (12 + 7 передач),
Фурнье (9 + 8 передач),
Берч (7) старт;
Росс (11),
Бамба (10),
Картер-Уильямс (9),
Айванду (6),
Джонсон (2),
Лоу (0),
Фрэйзер (0),
Джефферсон (0).
- Дата проведения
-
28 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Шредер (17),
Гилджес-Александер (16 + 8 подборов),
Галлинари (10 + 6 передач),
Ноэл (9 + 8 подборов),
Бертон (7),
Адамс (6),
Дорт (5),
Диалло (4),
Бэйзли (3).
- Даллас
-
Дончич (27 + 11 подборов),
Порзингис (14 + 7 подборов),
Хардуэй (10),
Райт (9 + 9 подборов),
Сет Карри (8),
Брансон (7),
Клебер (6),
Джексон (5),
Финни-Смит (2).
- Дата проведения
-
28 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Уиггинс (25 + 7 подборов + 8 передач),
Ковингтон (21),
Таунс (19),
Напьер (7 + 6 передач),
Маклафлин (6),
Окоги (5),
Бэйтс-Диоп (5),
Дженг (5),
Калвер (2),
Мартин (2).
- Сакраменто
-
Хилд (22),
Бэйзмор (12),
Барнс (10),
Бьелица (10 + 8 подборов + 7 передач),
Фокс (9),
Богданович (6),
Феррелл (3),
Джозеф (2),
Джайлз (2),
Дедмон (2),
Толливер (0).
- Дата проведения
-
28 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Уайт (10),
Данн (10 + 7 передач),
Валентайн (10),
Янг (10 + 7 подборов),
Саторански (9),
Лавин (9),
Хатчисон (8),
Корнет (5 + 7 подборов),
Фелисио (4),
Арчидиаконо (0).
- Сан-Антонио
-
Дерозан (25 + 7 подборов),
Миллс (23),
Лайлс (10 + 8 подборов),
Пелтль (10 + 10 подборов),
Гэй (7),
Мету (4),
Мюррей (2),
Форбс (2),
Уокер (2),
Уайт (0).
- Дата проведения
-
28 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (8),
Богданович (5),
Гобер (2),
Инглс (0),
О'Нил (0).
- Хьюстон
-
Гордон (9),
Хауз (9),
Риверс (5),
Маклемор (0),
Такер (0).
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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