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НБА. «Оклахома» против «Далласа», «Юта» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

27.01.2020 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Оклахома» примет «Даллас», «Юта» дома сыграет с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Кливленд 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)
Дата проведения
28 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Джексон (16), Драммонд (15 + 8 подборов), Михайлюк (13), Макер (9), Думбуя (8)  старт; Гэллоуэй (11), М-ф Моррис (9), Браун (8 + 6 передач), Вуд (8), Кинг (3).
Кливленд
Секстон (23 + 5 потерь), Лав (20 + 7 подборов), Томпсон (17 + 11 подборов), Осман (7), Гарлэнд (6)  старт; Маккинни (15), Нэнс (10), Портер (9), Экзам (4), Хенсон (4), Уэйд (0), Кук (0).

Майами – Орландо 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)
Дата проведения
28 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Робинсон (21), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач), Батлер (19 + 7 передач), Хирро (13), Ленард (5 + 8 подборов)  старт; Драгич (14), Джонс (8), Олиник (8), Уэйтерс (3), Джонсон (2), Винсент (0), Силва (0).
Орландо
Гордон (13 + 7 подборов), Вучевич (13 + 12 подборов), Фульц (12 + 7 передач), Фурнье (9 + 8 передач), Берч (7)  старт; Росс (11), Бамба (10), Картер-Уильямс (9), Айванду (6), Джонсон (2), Лоу (0), Фрэйзер (0), Джефферсон (0).

Оклахома-Сити – Даллас 97:107 (4 четверть)
Дата проведения
28 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Шредер (17), Гилджес-Александер (16 + 8 подборов), Галлинари (10 + 6 передач), Ноэл (9 + 8 подборов), Бертон (7), Адамс (6), Дорт (5), Диалло (4), Бэйзли (3).
Даллас
Дончич (27 + 11 подборов), Порзингис (14 + 7 подборов), Хардуэй (10), Райт (9 + 9 подборов), Сет Карри (8), Брансон (7), Клебер (6), Джексон (5), Финни-Смит (2).

Миннесота – Сакраменто 104:84 (4 четверть)
Дата проведения
28 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Уиггинс (25 + 7 подборов + 8 передач), Ковингтон (21), Таунс (19), Напьер (7 + 6 передач), Маклафлин (6), Окоги (5), Бэйтс-Диоп (5), Дженг (5), Калвер (2), Мартин (2).
Сакраменто
Хилд (22), Бэйзмор (12), Барнс (10), Бьелица (10 + 8 подборов + 7 передач), Фокс (9), Богданович (6), Феррелл (3), Джозеф (2), Джайлз (2), Дедмон (2), Толливер (0).

Чикаго – Сан-Антонио 101:101 (4 четверть)
Дата проведения
28 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Уайт (10), Данн (10 + 7 передач), Валентайн (10), Янг (10 + 7 подборов), Саторански (9), Лавин (9), Хатчисон (8), Корнет (5 + 7 подборов), Фелисио (4), Арчидиаконо (0).
Сан-Антонио
Дерозан (25 + 7 подборов), Миллс (23), Лайлс (10 + 8 подборов), Пелтль (10 + 10 подборов), Гэй (7), Мету (4), Мюррей (2), Форбс (2), Уокер (2), Уайт (0).

Юта – Хьюстон 44:56 (2 четверть)
Дата проведения
28 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Митчелл (8), Богданович (5), Гобер (2), Инглс (0), О'Нил (0).
Хьюстон
Гордон (9), Хауз (9), Риверс (5), Маклемор (0), Такер (0).

 

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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