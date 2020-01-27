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Белорусский тяжелоатлет Лихорад отстранен от участия в соревнованиях
27.01.2020 22:24 — Новости Спорта | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад временно отстранен от участия в соревнованиях,
Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике Вадима Лихорада — подозрение в нарушении антидопинговых правил. 26-летнего спортсмена подозревают в использовании дегидрохлорметилтестостерона (анаболический препарат, способствующий увеличению силы и росту мышечной массы).
«Образец Вадима Лихорада дал отрицательные результаты на дегидрохлорметилтестостерон», — говорится в сообщении.
Проводится расследование, окончательное решение будет вынесено позже.
Спортсмен родом из Лиды. В 2018 году получил звание мастера спорта международного класса Беларуси. В прошлом году Лихорад
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Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике Вадима Лихорада - подозрение в нарушении антидопинговых правил.
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