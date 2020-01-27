Белорусский тяжелоатлет Лихорад отстранен от участия в соревнованиях

Источник материала: Tut.by

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики.



Вадим Лихорад. Фото: sportfpb.by

Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике Вадима Лихорада — подозрение в нарушении антидопинговых правил. 26-летнего спортсмена подозревают в использовании дегидрохлорметилтестостерона (анаболический препарат, способствующий увеличению силы и росту мышечной массы).

«Образец Вадима Лихорада дал отрицательные результаты на дегидрохлорметилтестостерон», — говорится в сообщении.

Проводится расследование, окончательное решение будет вынесено позже.

Спортсмен родом из Лиды. В 2018 году получил звание мастера спорта международного класса Беларуси. В прошлом году Лихорад стал бронзовым призером чемпионата Европы в Батуми.