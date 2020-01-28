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11-кратная чемпионка мира по гребле Винсен-Лапойнт оправдана по допинговому делу. Стероиды попали к ней после связи с парнем
28.01.2020 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт полностью оправдана по допинговому делу.
В допинг-пробе 27-летней канадской спортсменки, взятой перед чемпионатом мира-2019, было обнаружено запрещенное вещество – аналог стероидов.
Винсен-Лапойнт сумела доказать, что допинг попал в ее организм «после обильного обмена жидкостями с ее парнем».
Парень сдал свои волосы на анализ, в которых эксперты тоже обнаружили тот самый препарат. Мужчина сообщил, что действительно принимал его для лечения. Также он отметил, что принимал и другие запрещенные в спорте вещества.
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11-кратная чемпионка мира по гребле Винсен-Лапойнт оправдана по допинговому делу. Стероиды попали к ней после связи с парнем
11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт полностью оправдана по допинговому делу.
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