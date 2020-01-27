«Зенит» решил не продлевать аренду Прищепы. Защитник проведет сезон в «Минске»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Дмитрий Прищепа вернулся в «Минск».

В середине января у 18-летнего Прищепы закончился срок аренды в питерском «Зените», куда он отправился минувшим летом. Россияне решили ее не продлевать, и Дмитрий вернулся в родной клуб, где и проведет грядущий сезон.

В сезоне-2019 Прищепа сыграл в 13 матчах высшей лиги. В юниорской команде «Зенита» Прищепа провел семь матчей, в том числе один в рамках Юниорской Лиги УЕФА.