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«Зенит» решил не продлевать аренду Прищепы. Защитник проведет сезон в «Минске»

27.01.2020 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Дмитрий Прищепа вернулся в «Минск».

В середине января у 18-летнего Прищепы закончился срок аренды в питерском «Зените», куда он отправился минувшим летом. Россияне решили ее не продлевать, и Дмитрий вернулся в родной клуб, где и проведет грядущий сезон.

В сезоне-2019 Прищепа сыграл в 13 матчах высшей лиги. В юниорской команде «Зенита» Прищепа провел семь матчей, в том числе один в рамках Юниорской Лиги УЕФА.

 
Теги: Минск
 
 
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