Бронзовый призер ЧМ-2018 Лихорад подозревается в применении допинга

Источник материала: Tribuna.com

Белорусского тяжелоатлета Вадима Лихорада временно отстранили от соревнований в связи с подозрением в применении допинга.

Образец Лихорада дал отрицательные результаты на дегидрохорометилтестостерон. В связи с этим спортсмен из Беларуси временно не сможет принимать участие в состязаниях. Пока по факту проводится расследование, и окончательное решение федерация не вынесла.

Дегидрохлорметилтестостерон является анаболическим препаратом, который способствует увеличению силы и росту мышечной массы. Он включен в список S1 запрещенных в спорте медикаментов.

Лихорад выступает в весовой категории до 73 килограммов, его лучшим достижением является бронза на чемпионате мира 2018 года, который проходил в Ашхабаде.