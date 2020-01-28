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Бронзовый призер ЧМ-2018 Лихорад подозревается в применении допинга
28.01.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусского тяжелоатлета Вадима
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Дегидрохлорметилтестостерон является анаболическим препаратом, который способствует увеличению силы и росту мышечной массы. Он включен в список S1 запрещенных в спорте медикаментов.
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Белорусского тяжелоатлета Вадима Лихорада временно отстранили от соревнований в связи с подозрением в применении допинга.
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