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Бронзовый призер ЧМ-2018 Лихорад подозревается в применении допинга

28.01.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусского тяжелоатлета Вадима Лихорада временно отстранили от соревнований в связи с подозрением в применении допинга.

Образец Лихорада дал отрицательные результаты на дегидрохорометилтестостерон. В связи с этим спортсмен из Беларуси временно не сможет принимать участие в состязаниях. Пока по факту проводится расследование, и окончательное решение федерация не вынесла.

Дегидрохлорметилтестостерон является анаболическим препаратом, который способствует увеличению силы и росту мышечной массы. Он включен в список S1 запрещенных в спорте медикаментов.

Лихорад выступает в весовой категории до 73 килограммов, его лучшим достижением является бронза на чемпионате мира 2018 года, который проходил в Ашхабаде.

 
 
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Белорусского тяжелоатлета Вадима Лихорада временно отстранили от соревнований в связи с подозрением в применении допинга.
 
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