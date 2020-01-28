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Казьянин может перейти из минского «Динамо» в «Могилев» (БХ)
28.01.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского
Нынешний сезон 19-летний хоккеист начинал в
Затем молодой нападающий получил травму, а восстанавливать кондиции был отправлен в «Динамо-Молодечно», где в шести играх не смог отметиться набранными очками.
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Форвард минского «Динамо» Илья Казьянин может перейти в «Могилев».
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