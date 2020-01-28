Казьянин может перейти из минского «Динамо» в «Могилев» (БХ)

Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского Илья Казьянин может перейти в «Могилев».

Нынешний сезон 19-летний хоккеист начинал в , где набрал 7 (5+2) очков в 8 играх. Затем нападающий отправился на просмотр в минское , который завершился в октябре подписанием трехлетнего контракта. В трех матчах в КХЛ Казьянин отметился заброшенной шайбой.

Затем молодой нападающий получил травму, а восстанавливать кондиции был отправлен в «Динамо-Молодечно», где в шести играх не смог отметиться набранными очками.

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