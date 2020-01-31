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Неманя Милунович: «БАТЭ быстро вернется туда, где всегда был»
31.01.2020 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-защитник БАТЭ Неманя Милунович считает, что борисовский клуб вновь станет чемпионом Беларуси.
- Как ты думаешь, почему без вас (вместе с Иваничем – прим) БАТЭ не стал чемпионом
– Это не связано с нами. Много вопросов. Но мы знаем, что БАТЭ быстро вернется туда, где всегда был – это на первое место, – сказал Милунович в интервью
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Экс-защитник БАТЭ Неманя Милунович считает, что борисовский клуб вновь станет чемпионом Беларуси.
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