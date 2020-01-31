Неманя Милунович: «БАТЭ быстро вернется туда, где всегда был»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник БАТЭ Неманя Милунович считает, что борисовский клуб вновь станет чемпионом Беларуси.

- Как ты думаешь, почему без вас (вместе с Иваничем – прим) БАТЭ не стал чемпионом

– Это не связано с нами. Много вопросов. Но мы знаем, что БАТЭ быстро вернется туда, где всегда был – это на первое место, – сказал Милунович в интервью fcbatetv .