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Неманя Милунович: «БАТЭ быстро вернется туда, где всегда был»

31.01.2020 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник БАТЭ Неманя Милунович считает, что борисовский клуб вновь станет чемпионом Беларуси.

- Как ты думаешь, почему без вас (вместе с Иваничем – прим) БАТЭ не стал чемпионом

– Это не связано с нами. Много вопросов. Но мы знаем, что БАТЭ быстро вернется туда, где всегда был – это на первое место, – сказал Милунович в интервью fcbatetv.

 
 
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Экс-защитник БАТЭ Неманя Милунович считает, что борисовский клуб вновь станет чемпионом Беларуси.
 
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