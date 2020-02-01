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Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1

01.02.2020 — Новости Спорта | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

По сложившейся традиции накануне вечера встречи выпускников в спортивном зале первой школы Буда-Кошелева состоялся турнир по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко. Участие в нем приняли как учащиеся, так и выпускники школ.

На этот раз кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1. Второе место у команды выпускников 2019 года выпуска, третье – у выпускников 2010-2018 годов.

Самый оригинальный бросок был у Дмитрия Сапожникова (9«А» класс), лучшим снайпером со штрафной линии признан Илья Федорович (10 класс), лучшим снайпером из-за шестиметровой линии – Илья Лахманков (выпускник 2019 года).

Софья Клочко в свое время работала в первой школе сперва учительницей начальных классов, затем преподавала русский язык и литературу, была заместителем директора по воспитательной работе,  руководила школьным музеем и при этом успевала уделять большое внимание развитию детско-юношеского спорта в школе и районе

За многолетний плодотворный труд ей было присвоено звание «Отличник народного просвещения». Она награждена орденом Дружбы народов.Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Победила молодость! Кубок турнира по баскетболу памяти Софьи Николаевны Клочко достался учащимся средней школы №1
Ирина ПАЛУБЕЦ.

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