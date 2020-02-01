Азаренко включили в заявку сборной Беларуси на Кубок Федерации без переговоров с ней

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, теннисистку Викторию Азаренко включили в заявку сборной Беларуси на без переговоров с ней.

Напомним, сборная Беларуси проведет квалификационный поединок Кубка Федерации против Нидерландов 7 и 8 февраля в Гааге.

Состав Беларуси: Арина Соболенко (12 WTA одиночный разряд/5 WTA — парный), (50/19), Александра Саснович (94/46), Ольга Говорцова (192/188), Лидия Морозова (1137/96), — капитан команды.

Добавим, что Азаренко пропускала старт сезона из-за личных проблем. У теннисистки проходило очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не могла выехать за пределы США.