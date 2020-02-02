Зидан обошел Моуринью по победам с «Реалом». Впереди только Дель Боске и Муньос

Источник материала: Tribuna.com

был сильнее «Атлетико» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Для тренера эта победа стала 129-й во главе мадридской команды. По этому показателю француз обошел Жозе Моуринью (128) и вышел на третье место.

Больше побед во главе «Реала» одержали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357)

С Зиданом в качестве главного тренера «Реал» провел 192 матча, процент побед – 67,1. При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.