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Зидан обошел Моуринью по победам с «Реалом». Впереди только Дель Боске и Муньос
02.02.2020 06:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Для тренера
Больше побед во главе «Реала» одержали только
С Зиданом в качестве главного тренера «Реал» провел 192 матча, процент побед – 67,1. При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.
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«Реал» был сильнее «Атлетико» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
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