Евгений Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко. У него есть карт-бланш»

Источник материала: Tribuna.com

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о главном тренере Викторе Гончаренко .

«Не должно быть так, что авторитет тренера ниже авторитета клуба. Что касается работы , то игра мне нравится, результат – не всегда. Надо набраться терпения. Возьмите даже «Манчестер Сити», когда пришел Гвардиола. У Гончаренко есть карт-бланш.

Нельзя менять тренеров после 2-3 поражений. Надо задать вопрос себе: может, это я чем-то не обеспечил футболистов? Будут ли для меня критерием результаты весной? Критерий чего? Убрать Гончаренко? Я не собираюсь выгонять Гончаренко . У него длительный контракт», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».