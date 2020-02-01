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Евгений Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко. У него есть карт-бланш»
01.02.2020 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о главном тренере Викторе
«Не должно быть так, что авторитет тренера ниже авторитета клуба. Что касается работы
Нельзя менять тренеров после 2-3 поражений. Надо задать вопрос себе: может, это я чем-то не обеспечил футболистов? Будут ли для меня критерием результаты весной? Критерий чего? Убрать Гончаренко? Я не собираюсь выгонять
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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о главном тренере Викторе Гончаренко.
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