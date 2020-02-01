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Евгений Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко. У него есть карт-бланш»

01.02.2020 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о главном тренере Викторе Гончаренко.

«Не должно быть так, что авторитет тренера ниже авторитета клуба. Что касается работы Виктора Гончаренко, то игра мне нравится, результат – не всегда. Надо набраться терпения. Возьмите даже «Манчестер Сити», когда пришел Гвардиола. У Гончаренко есть карт-бланш.

Нельзя менять тренеров после 2-3 поражений. Надо задать вопрос себе: может, это я чем-то не обеспечил футболистов? Будут ли для меня критерием результаты весной? Критерий чего? Убрать Гончаренко? Я не собираюсь выгонять Гончаренко. У него длительный контракт», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

 
 
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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о главном тренере Викторе Гончаренко.
 
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