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Пуна (ATP). Герасимов стартует матчем с Лоренци, Ивашко – с Донским
02.02.2020 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Прошла жеребьевка
Сетку возглавит 21-я ракетка мира
Белорус Егор Герасимов (98, ATP) посеян под 8-м номером и сыграет с итальянцем Паоло Лоренци (116).
Илья Ивашко (149) в первом круге встретится с россиянином Евгением Донским (106).
Полностью сетка
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Прошла жеребьевка турнира ATP в Пуне, который стартует в понедельник.
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