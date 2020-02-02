Пуна (ATP). Герасимов стартует матчем с Лоренци, Ивашко – с Донским

Источник материала: Tribuna.com

Прошла жеребьевка турнира ATP в Пуне , который стартует в понедельник.

Сетку возглавит 21-я ракетка мира , который встретится с победителем противостояния квалифаеров. Ричардас Беранкис, Стефано Травальи и Сун Ву Квон тоже начнут турнир со второго круга.

Белорус Егор Герасимов (98, ATP) посеян под 8-м номером и сыграет с итальянцем Паоло Лоренци (116).

Илья Ивашко (149) в первом круге встретится с россиянином Евгением Донским (106).

Полностью сетка здесь .