ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пуна (ATP). Герасимов стартует матчем с Лоренци, Ивашко – с Донским

02.02.2020 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Прошла жеребьевка турнира ATP в Пуне, который стартует в понедельник.

Сетку возглавит 21-я ракетка мира Бенуа Пэр, который встретится с победителем противостояния квалифаеров. Ричардас Беранкис, Стефано Травальи и Сун Ву Квон тоже начнут турнир со второго круга.

Белорус Егор Герасимов (98, ATP) посеян под 8-м номером и сыграет с итальянцем Паоло Лоренци (116).

Илья Ивашко (149) в первом круге встретится с россиянином Евгением Донским (106).

Полностью сетка здесь.

 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошла жеребьевка турнира ATP в Пуне, который стартует в понедельник.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Зидан обошел Моуринью по победам с «Реалом». Впереди только Дель Боске и Муньос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика