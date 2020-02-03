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НБА. «Детройт» обыграл «Денвер» в овертайме, «Хьюстон» был сильнее «Нового Орлеана» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Детройт» одержал домашнюю победу над «Денвером» в овертайме. «Хьюстон» был сильнее «Нового Орлеана».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 февраля, 20.30, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Драммонд (21 + 17 подборов),
Думбуя (17),
Михайлюк (13),
Снелл (13 + 6 передач),
Роуз (2) старт;
Джексон (20 + 6 передач),
Браун (19 + 10 подборов + 8 передач),
Вуд (11),
Гэллоуэй (8),
Макер (4).
- Денвер
-
Йокич (39 + 10 подборов + 11 передач),
Бартон (20 + 9 подборов),
Моррис (19 + 7 подборов + 7 передач),
Грант (14),
Крэйг (5) старт;
Бизли (12),
Дозьер (5),
Вандербилт (4),
Харрис (3),
Эрнангомес (2).
- Дата проведения
-
2 февраля, 22.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (40 + 10 подборов + 9 передач),
Уэстбрук (22 + 7 передач),
Хауз (12 + 12 подборов),
Гордон (9),
Такер (0 + 9 подборов) старт;
Маклемор (22),
Риверс (8),
Сефолоша (4).
- Новый Орлеан
-
Ингрэм (28 + 12 подборов),
Уильямсон (21 + 10 подборов),
Холидэй (11 + 6 передач),
Болл (10 + 11 подборов + 9 передач),
Фэйворс (9 + 11 подборов) старт;
Харт (16 + 10 подборов),
Мур (10),
Мелли (2),
Хэйс (2),
Редик (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 22.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (30 + 19 подборов + 9 передач + 7 потерь),
Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач),
Б. Лопес (17 + 9 блок-шотов),
Бледсоу (12 + 7 подборов),
Мэттьюз (2) старт;
Дивинченцо (15),
Коннотон (8 + 7 подборов),
Корвер (8),
Ильясова (8),
Браун (4),
Р. Лопес (0).
- Финикс
-
Букер (32 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Эйтон (20 + 14 подборов),
Убре (15 + 10 подборов),
Бриджес (7),
Окобо (2) старт;
Картер (15),
Диалло (11 + 7 подборов),
Лекью (4),
Оуэнс (2),
Харпер (0),
Т. Джонсон (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 23.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Сиакам (17 + 9 подборов),
Ибака (16),
Лаури (14 + 6 передач),
Ванвлит (12 + 8 передач),
Ануноби (4 + 7 подборов) старт;
Дэвис (31),
Буше (15),
Маккоу (10),
Томас (7),
Бриссетт (2),
Уотсон (1),
Джонсон (0).
- Чикаго
-
Янг (21 + 7 подборов),
Лавин (18 + 7 подборов + 7 передач),
Хатчисон (17),
Саторански (8),
Корнет (8) старт;
Уайт (12),
Арчидиаконо (12),
Валентайн (3),
Харрисон (2),
Гэффорд (1),
Мокока (0),
Фелисио (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
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