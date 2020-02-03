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НБА. «Детройт» обыграл «Денвер» в овертайме, «Хьюстон» был сильнее «Нового Орлеана» и другие матчи

03.02.2020 01:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Детройт» одержал домашнюю победу над «Денвером» в овертайме. «Хьюстон» был сильнее «Нового Орлеана».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Денвер 128:123 OT (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12)
Дата проведения
2 февраля, 20.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Драммонд (21 + 17 подборов), Думбуя (17), Михайлюк (13), Снелл (13 + 6 передач), Роуз (2)  старт; Джексон (20 + 6 передач), Браун (19 + 10 подборов + 8 передач), Вуд (11), Гэллоуэй (8), Макер (4).
Денвер
Йокич (39 + 10 подборов + 11 передач), Бартон (20 + 9 подборов), Моррис (19 + 7 подборов + 7 передач), Грант (14), Крэйг (5)  старт; Бизли (12), Дозьер (5), Вандербилт (4), Харрис (3), Эрнангомес (2).

Хьюстон – Новый Орлеан 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16)
Дата проведения
2 февраля, 22.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (40 + 10 подборов + 9 передач), Уэстбрук (22 + 7 передач), Хауз (12 + 12 подборов), Гордон (9), Такер (0 + 9 подборов)  старт; Маклемор (22), Риверс (8), Сефолоша (4).
Новый Орлеан
Ингрэм (28 + 12 подборов), Уильямсон (21 + 10 подборов), Холидэй (11 + 6 передач), Болл (10 + 11 подборов + 9 передач), Фэйворс (9 + 11 подборов)  старт; Харт (16 + 10 подборов), Мур (10), Мелли (2), Хэйс (2), Редик (0).

Милуоки – Финикс 129:108 (30:26, 37:26, 30:28, 32:28)
Дата проведения
2 февраля, 22.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Я. Адетокумбо (30 + 19 подборов + 9 передач + 7 потерь), Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач), Б. Лопес (17 + 9 блок-шотов), Бледсоу (12 + 7 подборов), Мэттьюз (2)  старт; Дивинченцо (15), Коннотон (8 + 7 подборов), Корвер (8), Ильясова (8), Браун (4), Р. Лопес (0).
Финикс
Букер (32 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Эйтон (20 + 14 подборов), Убре (15 + 10 подборов), Бриджес (7), Окобо (2)  старт; Картер (15), Диалло (11 + 7 подборов), Лекью (4), Оуэнс (2), Харпер (0), Т. Джонсон (0).

Торонто – Чикаго 129:102 (32:29, 28:34, 35:22, 34:17)
Дата проведения
2 февраля, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Сиакам (17 + 9 подборов), Ибака (16), Лаури (14 + 6 передач), Ванвлит (12 + 8 передач), Ануноби (4 + 7 подборов)  старт; Дэвис (31), Буше (15), Маккоу (10), Томас (7), Бриссетт (2), Уотсон (1), Джонсон (0).
Чикаго
Янг (21 + 7 подборов), Лавин (18 + 7 подборов + 7 передач), Хатчисон (17), Саторански (8), Корнет (8)  старт; Уайт (12), Арчидиаконо (12), Валентайн (3), Харрисон (2), Гэффорд (1), Мокока (0), Фелисио (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
 
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