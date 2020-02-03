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Белоруска Алина Талай стала второй на международном турнире по легкой атлетике в Париже

03.02.2020 — Новости Спорта | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Белорусская барьеристка Алина Талай заняла второе место на международном турнире по легкой атлетике Meeting de Paris, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска Алина Талай стала второй на международном турнире по легкой атлетике в Париже

 

Алина Талай в финальном забеге преодолела 60 м с барьерами за 7,97 сек., став второй. Белоруска показала лучший результат среди европейских спортсменок в этом зимнем сезоне. Золотую медаль престижного турнира завоевала американка Кристина Клемонс (7,91 сек.). Замкнула тройку лидеров ее партнерша по команде Пэйтон Чедвик (8,08 сек.).

Белорусские спортсмены Виталий Парахонько и Кристина Тимановская не смогли пробиться в финальные выступления.

Белта

Фото из открытых интернет источников

 
 
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Белорусская барьеристка Алина Талай заняла второе место на международном турнире по легкой атлетике Meeting de Paris, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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