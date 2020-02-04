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Игорь Ковалевич: «Задействовать искусственные газоны в чемпионате действительно можно по минимуму. Для чего нужны поля с подогревом? Чтобы потом его не включать?»
04.02.2020 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о решении федерации играть на натуральных газонах.
— «Неман» играет в своем манеже на искусственном покрытии, как и сейчас на синтетике в Жодино. А в чемпионате придется довольно быстро переходить на естественные поля, что вы, кстати, и предложили...
— За эту идею высказался клуб. А, например, я не против синтетики, только она должна быть качественной — вот в чем вопрос. Хотя логику наших руководителей понимаю. В конце концов, посмотрите на нынешний климат: задействовать искусственные газоны в чемпионате действительно можно по минимуму. Опять же для чего нужны поля с подогревом? Чтобы потом его не включать? – сказал Ковалевич.
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Игорь Ковалевич: «Задействовать искусственные газоны в чемпионате действительно можно по минимуму. Для чего нужны поля с подогревом? Чтобы потом его не включать?»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о решении федерации играть на натуральных газонах.
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