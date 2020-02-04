Игорь Ковалевич: «Задействовать искусственные газоны в чемпионате действительно можно по минимуму. Для чего нужны поля с подогревом? Чтобы потом его не включать?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о решении федерации играть на натуральных газонах.

— «Неман» играет в своем манеже на искусственном покрытии, как и сейчас на синтетике в Жодино. А в чемпионате придется довольно быстро переходить на естественные поля, что вы, кстати, и предложили...

— За эту идею высказался клуб. А, например, я не против синтетики, только она должна быть качественной — вот в чем вопрос. Хотя логику наших руководителей понимаю. В конце концов, посмотрите на нынешний климат: задействовать искусственные газоны в чемпионате действительно можно по минимуму. Опять же для чего нужны поля с подогревом? Чтобы потом его не включать? – сказал Ковалевич.