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Главред Sports.kz: «Удивило, что АБФФ не отменила легионерский статус для граждан Казахстана»

04.02.2020 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный редактор казахстанского республиканского портала Sports.kz Александр Стрельников считает, что спрос на белорусов в КПЛ имеется.

– Честно говоря, удивило, что ваша федерация футбола не отменила легионерский статус для граждан Казахстана. Думалось, что руководители футбольных федераций стран, входящих в ЕАЭС, имеют выработанную единую позицию по данному вопросу. В этом плане решение АБФФ выглядит пока чем-то вроде определенного демарша.

– Довольны ли в Казахстане тем, что к вам поехали белорусы?

– Тут однозначного ответа нет. С одной стороны, средний уровень участников чемпионата Казахстана, бесспорно, вырастет. С другой, – кандидаты в нашу национальную сборную, большей частью выступающие на Родине, начнут получать меньше игровой практики. Что тоже, конечно, не есть хорошо. Ведь в большинстве своем игроки, приезжающие играть в Казахстане из Беларуси, являются достаточно квалифицированными исполнителями. Обычно они не портят обедни в клубах КПЛ.

– Нет опасения, что белорусы вытеснят казахов и это нанесет вред вашей сборной?

– Не то, что опасения, – с некоторыми кандидатами в национальную сборную Казахстана так оно и будет на самом деле. Особенно на первых порах. Однако в долгосрочной перспективе повышение уровня конкуренции в борьбе за место в составе и на них должно отразиться положительно, я так думаю, – сказал Стрельников.

Белорусов защищают лимитом дома, а еще они могут свободно играть в Казахстане и России. Взорван ли футбольный рынок в РБ?

 
 
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Главный редактор казахстанского республиканского портала Sports.kz Александр Стрельников считает, что спрос на белорусов в КПЛ имеется.
 
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