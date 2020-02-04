Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал появление в составе вратаря Константина Шостака и его одноклубника нападающего Владислава Кодолы, которые заявлены за череповецкий клуб как граждане Российской Федерации.

– Кодола, Шостак, Кульбаков присоединятся?

– Да, у них с визами, слава богу, все в порядке. Правда, опять же проблема, касающаяся вратарей. В ВХЛ же паузы нет, а плей-офф на носу. Пришлось договариваться напрямую с тренерами, чтобы отпустили наших. Они и отпускали, а мы, думая, что будем передвигаться чартерами, гарантировали их возвращение в клубы к 8-му. А сейчас мы 8-го вечером только в прибудем. А я же давал слово…

– У Шостака и Кодолы все в порядке с визами, а какова ситуация с их белорусскими паспортами?

– Все у них в порядке, только ты (обращается к обозревателю Вячеславу Федоренкову) проблему делаешь. Успокойте уже эту тему. Что, больше не о чем спросить? На каждой пресс-конференции одно и то же. Кто тут из пресс-службы федерации? Того, кто еще раз спросит про паспорта, больше не пускать.

Я вам скажу, почему хоккеисты меняли паспорта: у нас нет соревнований уровня . Нужно у Рачковского (бывший глава ФХБ – прим.) спросить, зачем он в свое время убирал оттуда наши команды. У Шостака, чтобы играть в МХЛ, не было выбора, кроме получения русского паспорта. Где ему было иначе играть – в чемпионате пивной кружки?

– Чемпионат пивной кружки – это что?

– Ну, это у нас, где играют молодые.

Михаил Захаров: «У Шостака и Кодолы все в порядке с паспортами. Успокойте уже эту тему. Что, больше не о чем спросить?»

– Нет, еще ниже. У Пушкова спрашиваю: «В прошлом году вы выиграли «вышку» – почему ни одного в основе?» Отвечает: «Потому что слабые». И он прав, – сказал Захаров.