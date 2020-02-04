|
Михаил Захаров: «У Шостака и Кодолы все в порядке с паспортами. Успокойте уже эту тему. Что, больше не о чем спросить?»
04.02.2020 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал появление в составе вратаря
– Кодола, Шостак, Кульбаков присоединятся?
– Да, у них с визами, слава богу, все в порядке. Правда, опять же проблема, касающаяся вратарей. В ВХЛ же паузы нет, а плей-офф на носу. Пришлось договариваться напрямую с тренерами, чтобы отпустили наших. Они и отпускали, а мы, думая, что будем передвигаться чартерами, гарантировали их возвращение в клубы к 8-му. А сейчас мы 8-го вечером только в
– У Шостака и Кодолы все в порядке с визами, а какова ситуация с их белорусскими паспортами?
– Все у них в порядке, только ты (обращается к обозревателю
Я вам скажу, почему хоккеисты меняли паспорта: у нас нет соревнований уровня
– Чемпионат пивной кружки – это что?
– Ну, это у нас, где играют молодые.
Михаил Захаров: «У Шостака и Кодолы все в порядке с паспортами. Успокойте уже эту тему. Что, больше не о чем спросить?»
– Нет, еще ниже. У Пушкова спрашиваю: «В прошлом году вы выиграли «вышку» – почему ни одного в основе?» Отвечает: «Потому что слабые». И он прав, – сказал Захаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров: «У Шостака и Кодолы все в порядке с паспортами. Успокойте уже эту тему. Что, больше не о чем спросить?»
Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал появление в составе вратаря «Северстали» Константина Шостака и его одноклубника...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)