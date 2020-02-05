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Месси о словах Абидаля про Вальверде: «Надо называть имена игроков, иначе мы мараем всех. Все несут ответственность»
05.02.2020 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на
Француз рассказал о том, что начал работу над уходом тренера Эрнесто Вальверде после матча с «Реалом» (0:0) 18 декабря. Он также заявил, что «многие игроки не были удовлетворены».
«Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях.
Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке.
Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление, прежде всего, за принимаемые ими решения.
Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности», –
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Месси о словах Абидаля про Вальверде: «Надо называть имена игроков, иначе мы мараем всех. Все несут ответственность»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на выступление спортивного директора Эрика Абидаля в прессе.
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