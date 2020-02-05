Одриосола травмировал Перишича на тренировке «Баварии», хорват пропустит 2 месяца

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Баварии» получил серьезную травму.

31-летний хорват сломал лодыжку на сегодняшней тренировке.

Как сообщил тренер мюнхенцев , на то, чтобы перелом сросся, потребуется около четырех недель, затем Перишич приступит к восстановительным занятиям.

По информации Marca, травму Перишичу, который пропустит в общей сложности около двух месяцев, нанес защитник .

Перишич был арендован «Баварией» у «Интера» прошлым летом, а Одриосола – у этой зимой.