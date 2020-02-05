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Одриосола травмировал Перишича на тренировке «Баварии», хорват пропустит 2 месяца
05.02.2020 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Баварии»
31-летний хорват сломал лодыжку на сегодняшней тренировке.
Как сообщил тренер мюнхенцев
По
Перишич был арендован
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Полузащитник «Баварии» Иван Перишич получил серьезную травму.
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