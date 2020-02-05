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Элис Бакай: «Не знаю, буду ли праздновать гол в ворота «Шахтеру»

05.02.2020 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек брестского «Динамо» Элис Бакай рассказал о своей бывшей команде – солигорском «Шахтера», где он провел два сезона.

– Будешь ли праздновать гол в ворота «Шахтера»?

– Не знаю :) Может, – да, а может быть и нет. Но в футболе важно быть профессионалом и уважать свои команды. Я провел в «Шахтере» два хороших года. В команде у меня осталось много друзей. Но сейчас я играю за Брест, мое сердце в Бресте. Все что было раньше – осталось позади. Теперь я смотрю только в будущее. А насчет празднования… Гол – это только момент. Некоторые говорят, что не надо праздновать. Другие говорят, что надо. Я не знаю. Но знаю, что гораздо важнее для меня выиграть Суперкубок. Я хочу побеждать вместе с «Динамо» Брест. Первая игра будет тяжелой, потому что у «Шахтера» хорошая команда.  Я верю, что наши шансы на победы довольно велики, – сказал Бакай в эфире FCDB TV.

Напомним, команда встретятся в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет 4 марта на стадионе ФК «Минск».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Хавбек брестского «Динамо» Элис Бакай рассказал о своей бывшей команде – солигорском «Шахтера», где он провел два сезона.
 
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