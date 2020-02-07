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Директор «Барселоны» Амор о конфликте Месси с Абидалем: «Все разрешилось. Никто не может быть больше, чем клуб»
07.02.2020 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор
«Президент [Бартомеу] поговорил с Лео и Эриком, все разрешилось внутри клуба. Мы все здесь для того, чтобы работать, при этом нам нужно быть сплоченными. Тем более когда что-то идет не так.
Никто не может быть больше, чем клуб. Вместе мы добьемся поставленных целей. Будем бороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов», – сказал Амор.
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Директор «Барселоны» Амор о конфликте Месси с Абидалем: «Все разрешилось. Никто не может быть больше, чем клуб»
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